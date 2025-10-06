Newsticker
NBA: LeBron James macht mysteriöse Ankündigung

Mysteriöse LeBron-Ankündigung

NBA-Rekordspieler LeBron James kündigt „die zweite Entscheidung“ an. Viele Fans sind sich sicher, dass das etwas mit seinem Karriereende zu tun haben könnte.
Felix Kunkel
Seit 2003 spielt LeBron James in der NBA. Im Dezember wird der viermalige Champion und erfolgreichste Punktesammler der Ligageschichte 41 Jahre alt – und sorgt nun mit einer rätselhaften Ankündigung in den sozialen Medien für Aufsehen.

Der Superstar der Los Angeles Lakers postete am Montag ein kurzes Video, in dem er sich auf einen Stuhl mitten auf dem Spielfeld setzt. Es handelt sich wohl um eine Anspielung auf seine legendäre TV-Sendung „The Decision“ aus dem Jahr 2010, in der James seinen Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat verkündet hatte.

Der Clip dauert nur wenige Sekunden und endet mit den Worten: „Die zweite Entscheidung. In Kürze.“ Dazu schrieb James: „Die Entscheidung aller Entscheidungen. 7. Oktober. 12 pm EST. (Eastern Standard Time; Anm. d. Red.)“.

NBA: Kündigt LeBron sein Karriereende an?

Um was es sich bei seiner Ankündigung letztendlich handeln könnte, ließ James völlig offen.

In den Kommentaren spekulieren Fans über mögliche Hintergründe. Viele vermuten, dass der 20-malige All-Star seinen Rücktritt oder die letzten Jahre seiner Karriere ankündigen könnte.

Tatsächlich hatte James zuletzt angedeutet, dass sein Karriereende näher rücke. Beim Trainingslager im September sagte er, er sei zwar „weiterhin begeistert, eine weitere Saison zu spielen“, räumte jedoch ein, „dass das Ende eher früher als später kommen wird“.

Andere glauben hingegen, dass die mysteriöse Botschaft nichts mit Basketball zu tun haben könnte - sondern vielleicht ein neues kommerzielles Projekt oder eine Partnerschaft ankündigt.

