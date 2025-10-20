Neuer TV-Job für Frank Buschmann

Curdt Blumenthal 20.10.2025 • 12:46 Uhr Frank Buschmann wird wieder Spiele der NBA live kommentieren. Der ehemalige Basketball-Profi wird bei Sky regelmäßig als NBA-Kommentator im Einsatz sein.

Sportkommentator Frank Buschmann wird ab November Livespiele der NBA für den Fernsehsender Sky kommentieren.

Grund dafür ist ein neuer TV-Deal: Der deutsche Sportsender hat sich die Übertragungsrechte an der nordamerikanischen Basketballliga gesichert.

Die neue NBA-Saison startet in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit. Sky zeigt fortan regelmäßig Live-Spiele, darunter mindestens ein „NBA Game of the Week“ mit deutschem Kommentar.

Buschmanns erster Einsatz ist für den 22. November geplant, wenn die Los Angeles Clippers bei den Charlotte Hornets antreten.

Deutscher Europameister als Experte am Mikrofon

Auch Europameister Oscar da Silva wird bei Sky zu hören sein. Der Nationalspieler, der mit Deutschland den EM-Titel holte und beim FC Bayern Basketball spielt, wird punktuell als Co-Kommentator eingesetzt.

Sky begründet den Rechtekauf mit der wachsenden Begeisterung für Basketball in Deutschland: „Der Gewinn der Europameisterschaft und die Erfolge der deutschen Basketball-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren haben eine enorme Begeisterung für diesen Sport in Deutschland entfacht.“

Der Pay-TV-Sender hat die Rechte im Rahmen eines umfangreichen Pakets von NBCUniversal erworben – mit über 100 Live-Übertragungen pro Jahr.