"Er trifft einfach jeden Wurf" - Europameister feiern nächste rauschende Party

Moritz Thienen 03.10.2025 • 15:32 Uhr Die Basketballer des FC Bayern gewinnen den Heimauftakt in der EuroLeague. Speziell zwei Europameister stechen hervor und begeistern.

Bayern-Center Wenyen Gabriel traute seinen Augen nicht. Fast schon schockiert hielt er die Hände über den Kopf zusammen und lachte vor Freude, der ehemalige NBA-Spieler war gerade erstmals Zeuge einer Andi-Obst-Show geworden.

Kurz zuvor hatte der beste Schütze Europas seinen dritten Dreier innerhalb kürzester Zeit getroffen und damit das umkämpfte Spiel gegen Roter Stern Belgrad fast alleine entschieden.

31 Punkte (neun getroffene Dreier) erzielte Obst beim 97:88-Erfolg und ließ bei Bayerns erstem Sieg in der EuroLeague mit Gabriel jemanden so richtig staunen, der in 150 NBA-Spielen, unter anderem an der Seite von LeBron James, viel Spektakel gesehen hat, aber eben noch keine Obst-Party.

„Andi Obst hat das Spiel für uns geöffnet“, lobte natürlich auch Bayern-Trainer Gordon Herbert nach dem Spiel: „Er hat große Würfe gemacht und uns das Momentum gegeben.“

Obst? „Er trifft einfach jeden Wurf“

Die Bayern können sich wieder voll auf ihren Welt- und Europameister verlassen, der auch im Verein einfach weiter feiert. Zudem beantwortete Obst mit diesem Spiel eindrucksvoll die Frage, wer, nach dem Abgang von Top-Star Carsen Edwards, in den entscheidenden Momenten der Go-to-guy sein kann.

Der Scharfschütze selbst mag diese Rolle, wie er nach dem Spiel erklärte: „Ich lasse das Spiel auf mich zukommen und bin bereit, jederzeit zu werfen. Ich mag es, diese Würfe zu nehmen, und die Mitspieler vertrauen mir. Es ist eine Mannschaftsleistung.“

Wie groß das Vertrauen ist, verdeutlichte Neuzugang Justinian Jessup auf SPORT1-Nachfrage: „Es ist cool, jetzt mit ihm in einem Team zu spielen. Er trifft einfach jeden Wurf, wenn man ihm den Ball zupasst.“

Lachend ergänzte er: „Das heißt, man kann ganz einfach Assists sammeln.“

EuroLeague: Obst lässt EM-Hangover hinter sich

Die starke Leistung beeindruckt umso mehr, wenn man bedenkt, dass der große EM-Triumph nicht einmal drei Wochen her ist und Obst noch kaum mit dem Team trainiert hat.

„Unsere Deutschen kamen nach diesem großartigen Erfolg mit einer Art Hangover der Erschöpfung zurück“, sagte auch Trainer Herbert auf SPORT1-Nachfrage: „Sie hatten unglaublichen Druck, der sich über das Turnier immer mehr aufbaute. Danach rutscht man ganz natürlich in ein kleines Loch und es braucht etwas Zeit, bis der Fokus wieder zurückkommt.“

Am ersten EuroLeague-Spieltag merkte man Obst das noch an. Bei der Niederlage bei Panathinaikos Athen erzielte er keinen Punkt. Doch nur zwei Tage später war er wieder voll da.

„Gerade deshalb habe ich mich heute sehr für Andi, aber auch für Oscar (Anm. d. Red.: Oscar da Silva) gefreut. Beide hatten beim Spiel in Athen einige Probleme. Heute kamen beide stark raus und zeigten unglaublich mentale Toughness“, sagte Herbert über seine Europameister.

Auch EM-Held da Silva „lieferte riesige Minuten“

Neben Obst hatte mit dem genannten da Silva ein weiterer Europameister gehörigen Anteil am ersten Saisonsieg in Europa.

Da Silva kam in Hälfte eins nach zwölf Minuten in einer schweren Phase (acht Punkte Rückstand) das erste Mal aufs Feld und hielt Bayern gemeinsam mit Obst im Spiel.

Bis zur Halbzeit stand der Forward bei acht Punkten. Er beendete das Spiel mit starken zwölf Punkten und zwei Steals in knapp 13 Minuten und einem Extralob von Herbert: „Er lieferte riesige Minuten.“

Das Spiel gegen Roter Stern verdeutlichte, dass die Bayern sich voll auf ihre gefeierten Europameister verlassen können, die dieses Spiel entschieden.

Bayern-Strategie trägt Früchte

Es zeigt sich ebenfalls immer mehr, dass sich das Bestreben der Bayern, auch im Basketball immer die besten verfügbaren deutschen Spieler im Kader zu haben, auszahlt.

Alleine aus Marketingsicht ist es für den Verein natürlich Gold wert, fünf Europameister und mit Niels Giffey zusätzlich einen Weltmeister im Kader zu haben. Wollen die deutschen Fans ihre Helden sehen, ist der FC Bayern Basketball die erste Anlaufstelle.

Neben dem hohen Identifikationspotenzial zahlt sich die Strategie aber auch auf dem Feld aus. Zum einen durch Leistung, aber auch durch ein Stück Kontinuität, was dem Team dabei hilft, den großen Umbruch inklusive komplizierter Vorbereitung zu meistern.

Wie die Nationalmannschaft haben auch die Bayern viele verschiedene Waffen, die es dem Gegner extrem schwer machen, die Offensive zu stoppen.

Das stellte auch Neuzugang Jessup auf SPORT1-Nachfrage heraus: „Es ist immer sehr gut, wenn man viele verschiedene Spieler im Team hat, die die Offensive auf verschiedene Weisen ins Laufen bringen können. Das ist ganz klar eine Stärke, die es für unsere Gegner schwer machen wird, uns zu stoppen.“