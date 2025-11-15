NBA: Nächstes Ausrufezeichen von Wagner und da Silva

SPORT1 15.11.2025 • 07:31 Uhr Die Orlando Magic gewinnen gegen Brooklyn mit 105:98. Neben Franz Wagner überzeugt auch Tristan da Silva mit starken Offensivwerten.

Die deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva haben Orlando Magic in der NBA mit starken Leistungen zum dritten Sieg in Serie geführt. Welt- und Europameister Wagner erzielte beim 105:98 gegen die Brooklyn Nets 25 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists. Da Silva kam auf 22 Zähler und stellte damit seinen bisherigen Saisonbestwert auf. Zudem steuerte der deutsche EM-Champion neun Rebounds und einen Assist bei.

Die Magic entschieden das Schlussviertel mit 26:16 für sich und liegen nun bei einer Bilanz von sieben Siegen bei sechs Niederlagen – auch die Lage im NBA-Cup, dem In-Season-Turnier in der US-Profiliga, ist vielversprechend. Wagner, der beim Sieg bei den New York Knicks mit 28 Punkten unter der Woche seinen Saisonbestwert aufgestellt hatte, übernahm vor allem in der Crunchtime mit zwei verwandelten Dreiern in den letzten 90 Sekunden Verantwortung. Der Starspieler trug wegen eines Nasenbeinbruchs erneut einen speziellen Gesichtsschutz.

Schröders Pleitenserie geht weiter

Dennis Schröder verlor mit den Sacramento Kings hingegen auch das fünfte Spiel in Folge. Beim 110:124 bei den Minnesota Timberwolves verbuchte der Kapitän der Nationalmannschaft als drittbester Scorer seines Teams 14 Punkte sowie jeweils sechs Rebounds und Assists. Die Formkurve der Kings, Schröders zehnter Station in der US-Profiliga, zeigt damit weiter klar nach unten.

Aus persönlicher Sicht bitter war darüber hinaus, dass der gebürtige Braunschweiger nach zuletzt schon mehreren durchwachsenen Leistungen seinen Platz in der Startformation verlor und erstmals in dieser Saison zu Beginn auf der Bank saß. Für Schröder begann Altstar Russell Westbrook.

Maxi Kleber kam beim 118:104 der Los Angeles Lakers bei den New Orleans Pelicans nicht zum Einsatz. Auch Ariel Hukporti konnte bei den New York Knicks, die sich 140:132 gegen Miami Heat durchsetzten, keine Akzente setzen. Der 23 Jahre alte Center bekam allerdings so gut wie keine Spielzeit.

Nächster starker Auftritt von Wembanyama

Abseits der deutschen Stars setzte Stephen Curry in der Nacht zu Samstag beim 109:108 der Golden State Warriors bei den San Antonio Spurs das nächste Glanzlicht. Zwei Tage nach seinen 46 Punkten gegen denselben Gegner erzielte der NBA-Superstar nun 49 Zähler und war dabei wie schon beim 125:120 in der Nacht zu Donnerstag maßgeblich für den Auswärtssieg seines Teams verantwortlich.

Für San Antonio kam Victor Wembanyama auf 26 Punkte und zwölf Rebounds.

