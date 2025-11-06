Russell Westbrook bricht NBA-Rekord

SPORT1 06.11.2025 • 12:58 Uhr Russell Westbrook trägt sich in die Geschichtsbücher ein. Kein Guard holte mehr Rebounds in der Geschichte der NBA als der 36-Jährige.

Russell Westbrook hat es wieder getan - und diesmal gleich NBA-Geschichte geschrieben. In seinem achten Einsatz für die Sacramento Kings legte der Point Guard beim 121:116 gegen die Golden State Warriors ein wuchtiges Triple-Double mit 23 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists auf.

Beide Teams mussten prominente Ausfälle verkraften: Bei Sacramento fehlten Domantas Sabonis, Zach LaVine und Keegan Murray, bei Golden State unter anderem Stephen Curry und Draymond Green.

In diesem ausgedünnten Szenario war Westbrook der klar dominante Akteur. 4:31 Minuten vor Schluss tippte er seinen 14. Rebound direkt weiter zu Dennis Schröder, der den offenen Dreier verwandelte und die Kings mit acht Zählern in Front brachte.

Zwei weitere Offensiv-Rebounds des Routiniers sicherten zusätzliche Angriffe, ehe Westbrook mit aggressiver Defense gegen Brandin Podziemski 8,9 Sekunden vor dem Ende den Ballgewinn zum Sieg einleitete. Unter dem Jubel der Fans streckte er die Fäuste gen Hallendach.

Rekord-Rebounder