"Wahnsinn!" Nowitzki schwärmt vor deutscher NBA-Premiere

Moritz Thienen 15.01.2026 • 16:56 Uhr Beim NBA-Spiel in Berlin wird auch Basketball-Ikone Dirk Nowitzki mit dabei sein. Vor dem Spiel zeigt sich der NBA-Champion von 2011 begeistert und schwärmt von Franz und Moritz Wagner.

Der große NBA-Zirkus ist in Berlin. Am Abend treffen die Orlando Magic im ersten Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden auf die Memphis Grizzlies.

Mit dabei ist auch Dirk Nowitzki, der beste deutsche Basketballer aller Zeiten, in seiner Rolle als NBA Prime Video Experte.

Am Morgen des Spiels nahm sich Nowitzki Zeit für eine kleine Medienrunde und sprach mit SPORT1 über seine Experten-Rolle, die Bedeutung des NBA-Spiels in Deutschland und über die Entwicklung von Franz und Moritz Wagner.

SPORT1: Herr Nowitzki, Sie sind seit dieser Saison als NBA-Experte für Prime Video tätig. Was ist die größte Herausforderung bei Ihrer neuen Rolle?

Dirk Nowitzki: Die Herausforderung ist, immer einen guten Mix zu finden aus Kritik, das Spiel zu analysieren und das Spiel aber auch zu feiern. Das Spiel hat sich wahnsinnig geändert. Ich bin jetzt sechs, sieben Jahre raus. Da war es schon eine Herausforderung, sich in den ersten paar Wochen wieder reinzubeißen in die Liga. Die letzten sechs Jahre habe ich schon ein paar Mavs-Spiele geschaut, aber ich habe es jetzt nicht so verfolgt, dass ich von jedem Team alle Spieler und deren Spielweise, alle Coaches und GMs kenne. So nah dran war ich natürlich nicht die letzten sechs Jahre.

SPORT1: Wie hat sich das über die Zeit entwickelt?

Nowitzki: Die ersten zwei Jahre habe ich fast gar nichts geschaut, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, und in den letzten sechs Jahren sind ja allein schon so viele Spieler reingekommen. Das war jetzt schon eine Herausforderung. Ich habe dann schon im Sommer angefangen, mich vorzubereiten. Da bin ich zurückgegangen und habe mir ein paar alte Spiele angeschaut, auch aus den Playoffs des letzten Jahres, habe mir viel von den Thunder und deren Championship-Run angeschaut. Das war schon echt eine schöne Herausforderung, sich so ein bisschen ranzukämpfen an die Liga und einiges zu recherchieren. Das hat Spaß gemacht.

SPORT1: Und wie läuft es als Experte bisher?

Nowitzki: Die Show selbst ist immer super. Wir haben echt eine gute Gruppe aufgestellt. Es ist für mich natürlich perfekt, dass Steve (Nash, Anm. d. Red.) dabei ist, weil wir so viel Zeit zusammen verbringen können. Aber auch Blake Griffin, Udonis Haslem und Taylor Rooks sind echte Rockstars. Die Show macht echt Spaß. Die Tage sind natürlich lang, auch weil ich dafür immer extra nach Los Angeles fliegen muss und dann wieder nach Hause. Also das war speziell am Anfang in den ersten sechs, sieben Wochen sehr viel. Die letzten drei Wochen hatte ich zum Glück frei. Da waren wir ein bisschen jetzt hier in Europa, lange in Schweden, wo wir ja wohnen, auch über Weihnachten. Da haben wir ein bisschen entspannt. Jetzt starten wir voll durch und es geht endlich auch auf die Playoffs zu. Ich freue mich schon auf die Playoffs, denn manchmal wiederholt es sich in der Regular Season schon echt. Wir zeigen dann ja auch alle PlayIn-Games. Das heißt, wir übertragen dann auch mal drei, vier Tage hintereinander. Das wird spannend werden.

NBA-Spiel in Deutschland sorgt bei Nowitzki für Begeisterung

SPORT1: Heute kommt es zum ersten NBA Regular-Season-Spiel in Deutschland.

Nowitzki: Ich freue mich für die Jungs, aber man muss sagen, dass es auch schon echt ein bisschen stressig ist. Ich hatte ja damals nur ein Preseason-Spiel hier. Aber dann musst du 150 Tickets besorgen, jeder will irgendetwas von dir, dann musst du hier noch einen Auftritt machen, da noch mal was für den Ausrüster, dann da noch eine Promo-Tour machen, das NBA-Cares-Event mit dem Kids-Camp. Also das ist schon wirklich sehr viel und nicht ohne. Das bringt schon ein bisschen Stress noch mit in die Routine, weil du halt außerhalb deiner Routine bist.

SPORT1: Wie besonders ist das Spiel?

Nowitzki: Wenn dann das Spiel losgeht, wird die Atmosphäre toll sein für die Jungs. Ich hoffe, dass sie es dann wirklich voll genießen können und ein echtes Heimspiel haben. Dass sie das erleben dürfen, das ist toll. Es ist natürlich schon auch Wahnsinn, dass wir so weit sind, dass wir reguläre Saisonspiele in Europa haben. Da ist die Liga schon weit gekommen, dass wir die Zeit haben und den Spielplan so schieben können, damit wir auch mit dem Jetlag alles anpassen können. Daher freue ich mich, dass wir das so organisieren können und ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel.

SPORT1: Für Franz Wagner wird es ein echtes Heimspiel. Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Nowitzki: Dummerweise hat Orlando immer viele Verletzte. Das ist echt unglücklich. Letztes Jahr hat Franz für mich auf All-Star-Level gespielt, als Paolo Banchero verletzt war. Dann kam leider auch bei ihm die Verletzung. Das war natürlich echt unglücklich, weil das Niveau absolut da war. Die einzige Sache bei Franz ist ja noch immer, dass sein Schuss (Anm. d. Red.: Wurf) noch ein bisschen inkonstant ist. Alles andere ist sehr gut. Er ist ein super Allrounder, er kann jeden verteidigen und alles switchen. Vorne kann er auch alles: Das Spiel schnell machen, Pick-and-Roll spielen, zum Korb ziehen, Fouls ziehen. Vorne hat er das volle Programm. Wenn sein Schuss jetzt noch konstanter wird, was dieses Jahr eigentlich auch schon besser war, dann ist er für mich ein absoluter All-Star in der Liga. Jetzt hoffe ich, dass er gesund bleibt für den Rest der Saison. Dann sind die Magic für mich eine der besten Mannschaften im Osten, wenn sie gesund sind.

Nowitzki schwärmt von Wagner-Brüdern

SPORT1: Ebenfalls wieder dabei ist sein Bruder Moritz Wagner. Was zeichnet ihn aus?

Nowitzki: Moritz ist für mich der perfekte Rollenspieler für jede Mannschaft. Ob er eine Minute spielt oder 20 Minuten spielt. Der ist immer fired up und hat sein Handtuch in der Hand und will sofort alle unterstützen. Er ist das Herz und die Seele der Mannschaft. Sowas braucht jede Mannschaft. Ich habe auch das Spiel gegen New Orleans extra angeschaut, weil ich sehen wollte, wie er aussieht. Das war für mich sehr flüssig und athletisch. Er hat gleich ein paar gute Moves gemacht und war nicht zurückhaltend. Das sieht gut aus für mich. Die Mannschaft braucht seine positive Energie und ich freue mich für ihn, dass er wieder gesund ist und sich gut fühlt und hoffe, dass er gesund bleibt für den Rest der Saison.

SPORT1: Wie wichtig ist so ein Spieler wie Moritz Wagner für ein Team?