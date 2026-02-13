Nach Krebsdiagnose: Topic feiert emotionales NBA-Debüt

Moritz Pleßmann 13.02.2026 • 12:15 Uhr Nikola Topic feiert ein emotionales Debüt in der NBA. Der Serbe hat einen langen Leidensweg und eine Krebserkrankung hinter sich.

597 Tage - so lange musste Nikola Topic warten, um endlich auf dem NBA-Court stehen zu können. So viele Tage sind vergangen, seit er am 26. Juni 2024 im NBA-Draft an zwölfter Stelle von den Oklahoma City Thunder gepickt wurde.

Nun betrat der 20 Jahre alte Serbe, bei dem Ende Oktober Hodenkrebs diagnostiziert wurde, unter Standing Ovations und tosendem Applaus kurz vor Ende des ersten Viertels gegen die Milwaukee Bucks den Court und legte gleich einen Assist auf. Das Ergebnis, eine 93:110-Niederlage, rückte dabei komplett in den Hintergrund.

In zwölf Minuten gelangen dem Point Guard außerdem die ersten Punkte in der besten Basketball-Liga der Welt. Am Ende standen zwei Punkte, ein Rebound und ein Assist zu Buche. Doch viel wichtiger war die Tatsache, dass Topic endlich wieder gesund ist.

NBA: Krebsdiagnose und Chemotherapie bei Topic

Nach seiner Krebsdiagnose musste er sich einer Chemotherapie unterziehen, nur vier Monate später stand er schon wieder auf dem Platz. „Ich freue mich einfach riesig für ihn“, sagte Thunder-Trainer Mark Daigneault. „Er hat in den letzten Jahren offensichtlich eine Menge Widrigkeiten in seinem Leben durchgemacht.“

Schon seine erste Saison hatte Topic aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich noch vor dem Draft zugezogen hatte, vollständig verpasst. Vor der Europameisterschaft 2025 hatte der Spielmacher als Mitglied des erweiterten Kaders Serbiens die Vorbereitung bestritten, war jedoch vor dem Turnier gestrichen worden.

Nach einem Spiel in der Preseason wurde die Diagnose kurz nach Beginn der Saison öffentlich und sein NBA-Debüt zunächst wieder auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Unsere einzige Erwartung an ihn ist, dass er sich jetzt voll auf seine Gesundheit konzentriert“, sagte General Manager Sam Presti damals. „Er wird spielen, sobald er dazu bereit ist. Wir setzen keine Fristen. Er hat unsere volle Unterstützung, unseren Zuspruch und unsere Liebe.“

Trainer nutzt Gelegenheit für NBA-Debüt

Die Gunst der Stunde nutzte Trainer Daigneault nun, um seinem Schützling den Traum NBA zu erfüllen: „Das war einfach eine einmalige Gelegenheit, ihn in unser Team zu integrieren, ohne große Erwartungen an seine Leistung zu stellen.“ Ohne Top-Stars wie Shai Gilgeous-Alexander oder Isaiah Hartenstein war das beste Team der Western Conference jedoch klar unterlegen.