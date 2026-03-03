Debakel bei Superstar-Comeback: NBA-Team von Giannis Antetokounmpo geht völlig unter

SID 03.03.2026 • 05:58 Uhr Das 81:108 gegen Rekordmeister Boston Celtics ist die dritte Klatsche in vier Tagen.

Auch beim Comeback von Superstar Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks ihren Negativlauf in der NBA fortgesetzt und die dritte Klatsche in vier Tagen kassiert.

Gegen Rekordmeister Boston Celtics setzte es vor den eigenen Fans ein 81:108, das Double-Double des Griechen Antetokounmpo (19 Punkte, 11 Rebounds) half letztlich nichts.

NBA: Lange Pause für Antetokounmpo

Wegen einer Wadenverletzung kam der „Greek Freak“ erstmals seit Ende Januar wieder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga zum Einsatz, spielte gut 25 Minuten und war Topscorer der Bucks. Boston um seinen besten Werfer Payton Pritchard (25 Punkte) versenkte 20 Dreier, alle fünf Starter der Celtics, denen Starspieler Jaylen Brown fehlte, punkteten zweistellig.

Milwaukee steckt in argen Schwierigkeiten, denn zuvor hatte es am Samstag gegen die New York Knicks (98:127) und am Sonntag bei den Chicago Bulls (97:120) bereits heftige Niederlagen gegeben. Die Rückkehr Antetokounmpos brachte nicht die erhoffte Wende.