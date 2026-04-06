NBA: Doncic verlässt die USA

SPORT1 06.04.2026 • 09:45 Uhr Luka Doncic hofft auf ein schnelles Comeback, um den Los Angeles Lakers im weiteren Verlauf der Playoffs helfen zu können. Für seine Reha verlässt er deswegen die USA.

Luka Doncic wird die USA verlassen und für seine Reha nach Europa reisen. Nach Rücksprache mit den Teamärzten der Los Angeles Lakers und seinem eigenen medizinischen Personal wird der Slowene eine spezialisierte Behandlung seiner Grad-2-Zerrung im linken Oberschenkel absolvieren, um sein Comeback zu beschleunigen. Das bestätigte sein Agent Bill Duffy laut ESPN am Sonntag.

Die Verletzung hatte Doncic im dritten Viertel bei der deutlichen 96:139-Niederlage bei den Oklahoma City Thunder erlitten. Ein MRT am Freitag ergab die genaue Diagnose. Die Lakers teilten mit, dass ihr Star mindestens bis zum Ende der Regular Season ausfällt.

Lakers fürchten ohne Doncic frühes Playoff-Aus: „Müssen die Saison verlängern“

Eine Grad-2-Zerrung bedeutet in der Regel rund einen Monat Pause. Auch die erste Playoff-Runde, die am 18. April startet, ist somit in Gefahr. Lakers-Coach JJ Redick zeigte sich dennoch ambitioniert und hoffte auf ein Comeback von Doncic und Teamkollege Austin Reaves zu einem späteren Zeitpunkt.

„Beide werden versuchen, wieder zurückzukommen und es ist unsere Aufgabe, die Saison so zu verlängern, dass sie wieder eingreifen können“, erklärte Redick. Im ersten Spiel ohne Doncic mussten die Lakers derweil eine erneute 128:134-Niederlage gegen die Dallas Mavericks verkraften.