OKC zerlegt Lakers ohne deren Top-Stars

SID 08.04.2026 • 07:08 Uhr Der Center behält mit OKC gegen Maximilian Kleber und die Lakers die Oberhand. Dabei fehlen LA sämtliche Superstars.

Isaiah Hartenstein hat Maximilian Kleber im Duell der deutschen Basketball-Profis in der NBA eine herbe Niederlage beigebracht.

Hartenstein feierte mit Meister Oklahoma City Thunder bei den stark ersatzgeschwächten Los Angeles Lakers um Kleber in der Nacht zum Mittwoch einen 123:87-Kantersieg. Beide Teams sind bei nun drei ausstehenden Spielen in der Hauptrunde bereits für die Playoffs qualifiziert.

Hartenstein ohne Punkte

Während Hartenstein in zehn Minuten Spielzeit ohne Punkte blieb und fünf Rebounds holte, kam Kleber in 13 Minuten von der Bank auf zwei Zähler, einen Rebound und einen Assist. Die Lakers waren ohne sämtliche Starspieler gegen den Titelverteidiger angetreten. Luka Doncic und Austin Reaves fehlen bis zum Ende der regulären Saison verletzt, LeBron James wurde wegen einer Blessur am Fuß geschont.