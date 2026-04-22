NBA: Schock für Spurs und Wembanyama

SID 22.04.2026 • 06:00 Uhr Victor Wembanyama hat sich verletzt. Der französische Basketball-Star war beim zweiten Spiel der NBA-Playoffs gegen die Portland Trail Blazers mit dem Kopf auf dem Boden aufgekommen.

Verletzungsschock um Basketball-Superstar Victor Wembanyama: Der französische Ausnahmespieler der San Antonio Spurs hat bei seinem zweiten Auftritt in den NBA-Playoffs gegen die Portland Trail Blazers eine Gehirnerschütterung erlitten.

Bei der 103:106-Niederlage seiner favorisierten Mannschaft in der Nacht zum Mittwoch war der 22-Jährige nach einem Zusammenprall mit Jrue Holiday im zweiten Viertel mit dem Kiefer auf dem Boden aufgeschlagen.

Wembanyama war daraufhin benommen auf dem Parkett liegen geblieben, ehe er sich langsam berappelte und anschließend das Feld vorzeitig verließ. Der 2,24 Meter große Profi wurde ins sogenannte „Concussion Protocol“ zur Behandlung entsprechender Kopfverletzungen aufgenommen und kehrte nicht ins Spiel zurück. „Ich weiß nur, dass er eine Gehirnerschütterung hat und im Protocol ist“, sagte Spurs-Trainer Mitch Johnson.

NBA: Spurs bangen um Wembanyama

Ob und wie viele Spiele Wembanyama nun verpasst, ist unklar. Ein Ausfall des Stars, eines von drei Kandidaten für die Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP), wäre für San Antonio enorm bitter. Zum Playoff-Auftakt am Sonntag (Ortszeit) hatte Wembanyama 35 Punkte beim 111:98-Erfolg gegen Portland aufgelegt, im zweiten Erstrundenduell kam er wegen der Verletzung in nur zwölf Minuten auf fünf Zähler und vier Rebounds.