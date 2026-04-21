NBA-Sensation: Wembanyama ist Verteidiger des Jahres – Nowitzki

SID 21.04.2026 • 14:50 Uhr "Er verändert das Spiel", sagt die deutsche Basketball-Legende über den jungen Franzosen.

Gerade erst wurde Victor Wembanyama in der NBA ohne Gegenstimme zum Verteidiger des Jahres gewählt, Dirk Nowitzki kann die Begeisterung über den Franzosen nur zu gut verstehen. „Er verändert das Spiel, während wir hier sprechen. So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte die deutsche Basketball-Legende bei einer Medienrunde in Berlin.

Einstimmig: Wembanyama Defensive Player

Wembanyama (San Antonio Spurs) wurde bei der seit 43 Jahren vergebenen Auszeichnung zum „Defensive Player of the Year“ von allen 100 Medienvertretern auf Platz eins gewählt und erhielt somit 500 von 500 möglichen Punkten. Der 22-Jährige ist der jüngste Spieler, der jemals diesen Preis erhielt. Auch bei der Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison steht „Wemby“ auf der Shortlist, gemeinsam mit Vorjahressieger Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) und Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Nowitzki lobt Wembanyamas Verteidigung

„Seine Verteidigung ist so gut, dass er das Spiel allein durch seine Anwesenheit auf dem Feld verändert und die Korbleger und Würfe aus dem Feld verhindert, die andere Teams normalerweise nehmen würden“, so Nowitzki.

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