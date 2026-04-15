NBA: Skurrile TV-Panne bei Overtime-Krimi

SPORT1 15.04.2026 • 14:53 Uhr Beim Overtime-Thriller der Charlotte Hornets gegen die Miami Heat bricht die TV-Übertragung ab – selbst LeBron James reagiert entsetzt.

Mitten im dramatischen Finish des Play-in-Duells zwischen den Charlotte Hornets und Miami Heat ist die amerikanische TV-Übertragung von Amazon Prime abgebrochen. Die Fans verpassten die entscheidenden Sekunden der Overtime.

48,1 Sekunden vor Schluss der Verlängerung war TV-Experte Stan Van Gundy noch auf Sendung, als nach einem Timeout plötzlich der Ton wegbrach. Kurz darauf erschien auf den Bildschirmen nur noch der Hinweis „technische Probleme“. Knapp zwei Minuten blieb das Bild schwarz.

NBA: LeBron reagiert fassungslos

Als die Übertragung zurückkehrte, hatte LaMelo Ball bereits entscheidend gepunktet und Charlotte mit 125:120 in Führung gebracht. Insgesamt verpassten die Zuschauer 22,1 Sekunden Spielzeit – in einem Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Am Ende setzten sich die Hornets mit 127:126 durch.

Der Ausfall sorgte ligaweit für Wirbel. Lakers-Superstar LeBron James schrieb auf X: „Sagt mir, das Spiel ist nicht gerade einfach ausgegangen? Bilde ich mir das ein?? Was zur Hölle?“ Der Begriff „technische Probleme“ trendete wenig später landesweit in den sozialen Netzwerken.

Eine offizielle Erklärung für die Panne gab es zunächst nicht. Unklar blieb zudem, ob sämtliche Nutzer betroffen waren.

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