NBA: Skurrile TV-Panne bei Overtime-Krimi

Mitten im dramatischen Finish des Play-in-Duells zwischen den Charlotte Hornets und Miami Heat ist die amerikanische TV-Übertragung von Amazon Prime abgebrochen. Die Fans verpassten die entscheidenden Sekunden der Overtime.
Skurrile TV-Panne bei Overtime-Krimi
48,1 Sekunden vor Schluss der Verlängerung war TV-Experte Stan Van Gundy noch auf Sendung, als nach einem Timeout plötzlich der Ton wegbrach. Kurz darauf erschien auf den Bildschirmen nur noch der Hinweis „technische Probleme“. Knapp zwei Minuten blieb das Bild schwarz.
NBA: LeBron reagiert fassungslos
Als die Übertragung zurückkehrte, hatte LaMelo Ball bereits entscheidend gepunktet und Charlotte mit 125:120 in Führung gebracht. Insgesamt verpassten die Zuschauer 22,1 Sekunden Spielzeit – in einem Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Am Ende setzten sich die Hornets mit 127:126 durch.
Der Ausfall sorgte ligaweit für Wirbel. Lakers-Superstar LeBron James schrieb auf X: „Sagt mir, das Spiel ist nicht gerade einfach ausgegangen? Bilde ich mir das ein?? Was zur Hölle?“ Der Begriff „technische Probleme“ trendete wenig später landesweit in den sozialen Netzwerken.
Eine offizielle Erklärung für die Panne gab es zunächst nicht. Unklar blieb zudem, ob sämtliche Nutzer betroffen waren.
Prime Video hält in diesem Jahr die Exklusivrechte an allen sechs Play-in-Partien. Der Streamingdienst zeigt NBA-Spiele seit dieser Saison im Rahmen des neuen elfjährigen, 76 Milliarden Dollar schweren Medienvertrags der Liga. Ausgerechnet in der heißen Phase eines K.o.-Spiels kam es nun zur folgenschweren Unterbrechung.