NBA: Superstar schürt Wechsel-Spekulationen

SPORT1 13.04.2026 • 07:55 Uhr Nach dem Saisonaus mit den Milwaukee Bucks lässt Giannis Antetokounmpo seine Zukunft offen. Zudem kritisiert der zweifache NBA-MVP die fehlende Kommunikation.

Giannis Antetokounmpo hat nach dem 106:126 bei den Philadelphia 76ers und dem damit besiegelten Saison-Aus der Milwaukee Bucks für mächtig Wirbel gesorgt. Der zweimalige MVP ließ offen, ob er noch einmal im Trikot der Franchise auflaufen wird, für die er seit 13 NBA-Jahren spielt.

Auf die Frage, ob es sein letztes Spiel für die Bucks gewesen sei, antwortete der Forward vielsagend: „Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Es liegt nicht an mir. Wir werden sehen.“ Gleichzeitig schloss er eine Vertragsverlängerung im Herbst nicht aus – sofern ihm eine angeboten wird.

Fest steht: Die Besitzverhältnisse haben die Marschroute klar formuliert. Co-Owner Wes Edens betonte zuletzt gegenüber ESPN, Antetokounmpo werde entweder verlängern oder getradet, man wolle ihn nicht in sein letztes Vertragsjahr gehen lassen. Auch andere Medien berichten übereinstimmend von diesem Ultimatum.

NBA: Darüber ist Giannis besonders verärgert

Antetokounmpo wirkte nach dem Spiel sichtlich angefressen. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute nicht zuhören“, sagte er und kritisierte die interne Kommunikation. Besonders verärgert zeigte er sich über Diskussionen um seine Spielbereitschaft. Er habe die geforderten 3-gegen-3-Einheiten absolviert und nie ein Training verweigert, dennoch sei er nicht freigegeben worden. „Das ist respektlos gegenüber dem, was ich für dieses Team getan habe.“ Kontrolle über seine Situation habe er „null“.

Dabei hatte Coach Doc Rivers noch im Februar betont, man werde den Superstar nicht vorsorglich für den Rest der Saison aus dem Verkehr ziehen. Nun ist Rivers nach dem enttäuschenden Jahr nicht mehr im Amt.

Bucks vor einem Scherbenhaufen

Mit einer Bilanz von 32:50 verpasste Milwaukee erstmals seit neun Jahren die Playoffs – beim 126:106 in Philadelphia fiel endgültig der Vorhang. „Wir sind sehr schlecht. So weit weg wie seit Jahren nicht“, stellte Antetokounmpo schonungslos fest.