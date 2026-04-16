NBA: Wagner-Brüdern droht vorzeitiges Aus

Erste Chance vertan: Nationalspieler Franz Wagner und seine Orlando Magic drohen die NBA-Playoffs auch über den Umweg Playin-Turnier zu verpassen. Das Team aus Florida verlor sein erstes Spiel des „Nachsitzens“ bei den Philadelphia 76ers mit 97:109 und hat damit nur noch eine letzte Chance auf die K.o.-Runde.
Wagner-Brüdern droht vorzeitiges Aus
Verliert Orlando in der Nacht zu Samstag auch gegen die Charlotte Hornets, finden die Playoffs in diesem Jahr ohne die Wagner-Brüder statt.
In Philadelphia liefen die Magic permanent einem Rückstand hinterher. Sie blieben zwar bis in die Schlussphase auf Tuchfühlung, konnten das Momentum aber nie ganz auf ihre Seite bringen. Auch 34 Punkte von Top-Scorer Desmond Bane verfehlten am Ende ihre Wirkung.
Magic streben nach Pistons-Duell in den Playoffs
Franz Wagner blieb mit zwölf Punkten, vier Rebounds und drei Assists in einer knappen halben Stunde Spielzeit unter seinen Möglichkeiten. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva stand eine Viertelstunde auf dem Feld und erzielte vier Zähler, Moritz Wagner kam erneut nicht zum Einsatz.
Nutzt Orlando seine letzte Chance gegen die Hornets, die sich in Runde eins des Playin-Turniers gegen die Miami Heat (127:126 nach Verlängerung) durchsetzten, kommt es zum Aufeinandertreffen mit den starken Detroit Pistons, die die Eastern Conference auf Platz eins abgeschlossen hatten. Orlando war in den vergangenen beiden Jahren in Runde eins der Playoffs ausgeschieden.
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