NBA: Wagner-Brüdern droht vorzeitiges Aus

SID 16.04.2026 • 06:10 Uhr Bei den Philadelphia 76ers vergeben die Magic ihre erste Chance auf das Erreichen der Plaoyffs. Franz Wagner bleibt blass.

Erste Chance vertan: Nationalspieler Franz Wagner und seine Orlando Magic drohen die NBA-Playoffs auch über den Umweg Playin-Turnier zu verpassen. Das Team aus Florida verlor sein erstes Spiel des „Nachsitzens“ bei den Philadelphia 76ers mit 97:109 und hat damit nur noch eine letzte Chance auf die K.o.-Runde.

Verliert Orlando in der Nacht zu Samstag auch gegen die Charlotte Hornets, finden die Playoffs in diesem Jahr ohne die Wagner-Brüder statt.

In Philadelphia liefen die Magic permanent einem Rückstand hinterher. Sie blieben zwar bis in die Schlussphase auf Tuchfühlung, konnten das Momentum aber nie ganz auf ihre Seite bringen. Auch 34 Punkte von Top-Scorer Desmond Bane verfehlten am Ende ihre Wirkung.

Magic streben nach Pistons-Duell in den Playoffs

Franz Wagner blieb mit zwölf Punkten, vier Rebounds und drei Assists in einer knappen halben Stunde Spielzeit unter seinen Möglichkeiten. Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva stand eine Viertelstunde auf dem Feld und erzielte vier Zähler, Moritz Wagner kam erneut nicht zum Einsatz.