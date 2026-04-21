NBA: Historisch! Wembanyama wird Verteidiger des Jahres

SID 21.04.2026 • 06:10 Uhr Der 22-Jährige von den San Antonio Spurs erhält 500 von 500 möglichen Punkten.

Das gab es noch nie: Der Franzose Victor Wembanyama ist ohne Gegenstimme zum Verteidiger des Jahres in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewählt worden.

Der 22-Jährige von den San Antonio Spurs wurde bei der seit 43 Jahren vergebenen Auszeichnung zum „Defensive Player of the Year“ von allen 100 Medienvertretern auf Platz eins gewählt und erhielt somit 500 von 500 möglichen Punkten.

NBA: Wemby jüngster Gewinner

Wembanyama ist zudem der jüngste Spieler, der als bester Defensivspieler geehrt wird. „Ich bin super, super glücklich, diesen Preis zu gewinnen und auch sehr stolz“, sagte Wembanyama dem NBC Sports Network.

Der Jungstar war die treibende Kraft hinter dem ersten Playoff-Einzug der San Antonio Spurs seit 2019. Er erzielte durchschnittlich 25 Punkte pro Spiel – Karrierebestwert. Bei der Wahl setzte er sich vor Chet Holmgren von Meister Oklahoma City Thunder und Ausar Thompson von den Detroit Pistons durch.

Wembanyama auf MVP-Shortlist

Wembanyama ist auch einer von drei Kandidaten für die Wahl zum wertvollsten Spieler (MVP) der Liga. Ebenfalls auf der Shortlist stehen Vorjahressieger Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) und Nikola Jokic (Denver Nuggets).