NBA: Wagner für Spiel fünf fraglich

SID 28.04.2026 • 21:10 Uhr Der Welt- und Europameister musste in Spiel vier gegen Detroit vorzeitig vom Feld. Nun kommuniziert Orlando eine Diagnose.

Der deutsche Basketballstar Franz Wagner hat sich in den Playoffs der NBA eine Zerrung im rechten Wadenbereich zugezogen. Das gab Orlando Magic nach einer MRT-Untersuchung nach dem Spiel vier mit am Dienstag gegen die Detroit Pistons bekannt.

„Sein Einsatz im fünften Spiel ist fraglich, ob er spielen kann, hängt davon ab, wie er auf die Behandlung anspricht“, hieß es in einer Mitteilung. Wagner hatte im dritten Viertel das Feld verlassen. Im letzten Spielabschnitt saß der Welt- und Europameister mit einem Verband um das rechte Bein auf der Bank.

„Es nervt, vom Parkett gehen zu müssen. Aber es hat mich zu sehr beeinträchtigt. Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben, den Rest sehen wir morgen. Hoffentlich geht es dann besser“, hatte Wagner anschließend gesagt.

NBA: Orlando steht vor überraschendem Playoff-Coup

Orlando führt in der Best-of-seven-Serie mit 3:1, die Überraschung gegen den Hauptrundensieger der Eastern Conference ist zum Greifen nah. Spiel fünf findet in der deutschen Nacht zu Donnerstag (1 Uhr MEZ) statt.