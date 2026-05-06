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NBA-Star Embiid fällt aus

NBA-Star Embiid fällt aus

Schock für die Philadelphia 76ers: Joel Embiid fällt in Spiel zwei gegen die New York Knicks mit Sprunggelenks- und Hüftproblemen aus.
Joel Embiid (r.) fällt den Philadelphia 76ers aus
Joel Embiid (r.) fällt den Philadelphia 76ers aus
© IMAGO/Icon Sportswire
SPORT1
Schock für die Philadelphia 76ers: Joel Embiid fällt in Spiel zwei gegen die New York Knicks mit Sprunggelenks- und Hüftproblemen aus.

Die Philadelphia 76ers müssen in Spiel zwei der Eastern Conference Semifinals gegen die New York Knicks ohne Joel Embiid auskommen. Der Superstar-Center wurde wegen einer Sprunggelenksverletzung und anhaltender Hüftbeschwerden offiziell aus dem Kader gestrichen.

Embiid konnte am Mittwoch nicht am Shootaround teilnehmen, nachdem sich die Schmerzen im Knöchel und in der Hüfte seit Spiel eins verschlimmert hatten. Trotz „around-the-clock treatment“ reichte es nicht für einen Einsatz. Noch am Vortag war der 32-Jährige als „probable“ gelistet worden, ein Einsatz galt also als sehr wahrscheinlich – umso überraschender kommt nun das Aus.

Rückschlag nach starken Comeback

Dabei hatte Embiid in der ersten Runde gegen die Boston Celtics eindrucksvoll geliefert. Nach seiner Rückkehr in Spiel vier führte er die Sixers aus einem 1:3-Serienrückstand zurück und legte in den entscheidenden Partien starke 28,7 Punkte, 8,7 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt auf. In Spiel sieben dominierte der Big Man mit 34 Punkten und zwölf Rebounds.

Auch deshalb reiste Philadelphia mit breiter Brust nach New York. Doch zum Auftakt der Serie setzte es ein böses Erwachen: Die Knicks fegten die Sixers mit 137:98 aus der Halle und gingen 1:0 in Führung. Embiid blieb bei nur 14 Punkten (3/11 aus dem Feld) und wirkte sichtlich gehemmt.

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