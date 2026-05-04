NBA: Ein bitterer Kollaps, der umgehend Konsequenzen hat

Franziska Wendler 04.05.2026 • 15:37 Uhr Die Orlando Magic scheitern in den NBA-Playoffs auf äußerst bittere Weise. Vor dem Team der Wagner-Brüder liegt ein richtungsweisender Sommer. Der erste Stein ist schon gefallen.

Er wollte unbedingt etwas Diplomatisches sagen, gelungen ist es ihm nicht. Als Paolo Banchero nach dem bitteren Playoff-Aus seiner Orlando Magic im entscheidenden Spiel sieben gefragt wurde, ob sein Team genug Talent hätte, um den NBA-Titel zu gewinnen, dachte der Star-Spieler zunächst darüber nach.

Er zögerte und ließ mit seiner Antwort in der Folge doch keine Fragen mehr offen. „Ich möchte ja sagen, aber das ist nun schon das dritte Mal in Folge, dass wir nicht über die erste Runde hinausgekommen sind“, konstatierte der Forward auf der Pressekonferenz.

2024 scheiterte Orlando in der ersten Playoff-Runde an den Cleveland Cavaliers, 2025 an den Boston Celtics und 2026 schließlich an den Detroit Pistons.

„Wenn man also von den vergangenen drei Jahren ausgeht, lautet die Antwort nein. Die nette Antwort ist ja, aber ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, dass wir gut genug sind, um im Finale oder im Eastern-Conference-Finale zu stehen, denn in den vergangenen drei Jahren hatten wir immer das gleiche Ergebnis. Das ist also die Antwort.“

Harmonieren Wagner und Banchero?

Dabei hatte noch vor wenigen Tagen alles anders ausgesehen. Mit einer katastrophalen Leistung im letzten Spiel der Regular Season verspielte das Team den Heimvorteil im Play-in-Turnier, nach einer Pleite im ersten Spiel gegen die Philadelphia 76ers glaubte im Anschluss niemand mehr an Orlando.

Doch das Team stand wieder auf. Die Charlotte Hornets wurden überrollt, der Platz in den Playoffs gesichert. Und dort schien sich in den ersten vier Spielen endlich die Frage zu beantworten, die zuvor schon unzählige Male gestellt wurde.

Können Banchero und Franz Wagner wirklich erfolgreich zusammenspielen? Sie konnten, wenn auch nicht lange. Nach Spiel vier stand gegen Top-Seed Detroit eine 3:1-Führung, viele richteten den Blick schon voraus in Richtung Conference Semifinals. Doch so weit kam es nicht.

Orlando Magic: Verletzung von Wagner als Playoff-GAU

Wagner verletzte sich, der beste Verteidiger gegen Pistons-Guard Cade Cunningham stand plötzlich nicht mehr auf dem Parkett – und wurde schmerzlich vermisst. Gleich in Spiel fünf schenkte der 24-Jährige Orlando 45 Punkte ein, die Partie ging verloren.

Noch schlimmer wurde es dann in Spiel sechs, als Orlando mit 22 Zählern führte, in Hälfte zwei aber nur noch 19 Punkte erzielte und zusammenbrach wie das sprichwörtliche Kartenhaus.

In Spiel sieben war für das Team aus dem US-Bundesstaat Florida dann gar nichts mehr zu holen. Banchero glänzte mit 38 Punkten bei 54,5 Prozent Trefferquote, seine Teamkollegen halfen aber mit nur 27 Prozent nicht.

Magic vor richtungsweisendem Sommer

„Wir haben den Korb einfach nicht getroffen“, fasste Head Coach Jamahl Mosley zusammen: „Wir haben in der Verteidigung gut gespielt, aber wir haben den Ball nicht in den Korb bekommen.“

Am Ende steht das dritte Erstrundenaus in drei Jahren, eine zu schlechte Bilanz für ein eigentlich ambitioniertes Team. Mosley hat die Misere nun schon den Job gekostet: Wie die Magic am Montag vermeldeten, wurde der Trainer gefeuert.

Wie geht es nun für die Franchise weiter? Die Orlando Magic stehen vor einem ganz besonderen Sommer, einem Sommer voller Fragezeichen.

Nicht genügend gute Schützen

Das größte Problem: Das Team hat abseits von Guard Desmond Bane, der in Spiel 7 lange zu passiv agierte, und mit Abstrichen Banchero (in der Saison 30 Prozent Dreierquote) nicht genügend gute Schützen. Zwar können Spieler wie Jalen Suggs, Anthony Black und auch Wagner werfen, aber eben nicht konstant. Eine grundlegende Schwierigkeit, zumal Orlando eines der teuersten Teams der Liga hat.

Die Kosten sind in diesem Zuge auch entscheidend in Sachen Zukunft. Die Starting Five und der aktuell verletzte Jonathan Isaac stehen noch bis 2028/29 fest in den Büchern, Black steht zudem vor einer Verlängerung.

Es stellt sich also die Frage, ob die Verantwortlichen diesem Team – nach drei Erstrundenpleiten in Folge – wirklich noch einmal eine Chance geben wollen. Trade-Gespräche und Angebote anderer Teams für die teuren Stars dürften sich die Verantwortlichen auf jeden Fall anhören.

Verlässt ein Star das Team?

Dazu kommt: Dass es zwischen Banchero und Wagner wirklich funktioniert, ist nicht zweifelsfrei bewiesen. Sollte einer der beiden das Team verlassen, dürfte das nicht wirklich verwundern. In diesem Zusammenhang gab es bereits vor Beginn der Playoffs Gerüchte, die Magic könnten Banchero für Superstar Giannis Antetokounmpo zu den Milwaukee Bucks schicken. Franchise-Player Banchero polarisiert mit seiner Spielweise, lieferte gegen Detroit aber häufig ab.

Auch andere Personalien dürften derweil heiß diskutiert werden. So brachten US-Medien unter anderem bereits einen Abgang von Franz‘ Bruder Moritz Wagner ins Spiel. Zwar sei der deutsche Weltmeister eine Bereicherung für das Team, ob seiner ständigen Verletzungen aber auch eine (finanzielle) Belastung.

Head Coach Mosley weg

Der mittlerweile gefeuerte Cheftrainer Mosley wollte zum Personal noch keine Angaben machen. „Wir haben Zeit, darüber nachzudenken und uns Gedanken darüber zu machen, welche Änderungen wir vielleicht vornehmen können“, erstickte er entsprechende Fragen im Keim.

„Heute geht es darum, diesen Jungs zu danken und dafür, dass sie uns die Chance gegeben haben, in Spiel 7 anzutreten. Sie haben die ganze Zeit über gekämpft und sich ins Zeug gelegt. Wir haben es einfach nicht geschafft.“