Pionier tot: Nächster Trauerfall erschüttert die NBA

SID 13.05.2026 • 06:47 Uhr Die NBA wird vom nächsten Trauerfall erschüttert. Ex-Profi Jason Collins stirbt im Alter von nur 47 Jahren.

Der frühere NBA-Profi Jason Collins ist tot. Der ehemalige Basketballspieler, der als erster offen homosexueller Athlet in einer der großen US-Profiligen Geschichte geschrieben hatte, starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors.

„Wir sind untröstlich“, erklärte die Familie in einem über die NBA verbreiteten Statement. Collins habe „das Leben vieler Menschen verändert“ und sei für zahlreiche Menschen ein Vorbild und Inspiration gewesen.

Der frühere Center hatte im September öffentlich gemacht, dass er wegen eines Hirntumors behandelt werde. Im Dezember erklärte er bei ESPN, an einem schnell wachsenden Glioblastom erkrankt zu sein. Unterstützt von seinem Ehemann Brunson Green sowie Familie und Freunden habe er sich einer Behandlung mit Medikamenten, Bestrahlung und Chemotherapie unterzogen.

Es ist der zweite Todesfall rund um die NBA innerhalb weniger Stunden. Am Dienstag hatten die Memphis Grizzlies bekannt gegeben, dass ihr Profi Brandon Clarke im Alter von nur 29 Jahren verstorben ist.

Collins mit bedeutendem Coming-out

Collins spielte 13 Jahre in der NBA. Er lief für die New Jersey/Brooklyn Nets, die Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics und Washington Wizards auf. Für Aufsehen sorgte er 2013 mit seinem öffentlichen Coming-out in einem Beitrag in der Sports Illustrated. In der Folgesaison kam Collins auf 22 Spiele für die Brooklyn Nets.