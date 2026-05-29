NBA: Wembanyama-Gala erzwingt Showdown

SID 29.05.2026 • 06:04 Uhr In der sechsten Playoff-Partie zwischen den San Antonio Spurs und Titelverteidiger Oklahoma City Thunder zeigt Victor Wembanyama eine Gala-Leistung. Damit kommt es zum Showdown.

Angeführt von Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs in der Halbfinalserie der NBA-Playoffs ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Die Mannschaft um den französischen Topstar bezwang Titelverteidiger Oklahoma City Thunder vor heimischer Kulisse souverän mit 118:91 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 3:3.

Das entscheidende Duell um den Final-Einzug findet deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr) im Paycom Center in Oklahoma City statt.

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In der Endspiel-Serie warten die New York Knicks, die zuvor für das Aus der Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gesorgt hatten. Im sechsten Duell mit OKC trumpfte Wembanyama mit einem Double-Double von 28 Punkten sowie zehn Rebounds auf und stellte damit NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander in den Schatten. Der Topspieler der Thunder kam lediglich auf 15 Zähler und zeigte seine schwächste Leistung in der Serie.

„Wir haben noch nichts erreicht“, sagte Wembanyama: „Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, fühlt es sich an wie die beste Gelegenheit.“ Die Spurs dominierten die Partie von Beginn an, setzten sich bereits im ersten Abschnitt ab – und zogen im dritten Viertel mit einem zwischenzeitlichen 20:0-Lauf uneinholbar davon. „Es ging um alles oder nichts, und viele Fans werden glücklich sein“, betonte Spurs-Coach Mitch Johnson. Er erwarte für das Entscheidungsspiel „nichts Geringeres“.