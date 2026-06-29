Kawhi Leonard: Mavericks verhandeln Trade mit Clippers

SPORT1 29.06.2026 • 10:06 Uhr Die Dallas Mavericks steigen offenbar in den Poker um Kawhi Leonard ein. Medienberichten zufolge prüft der Klub um den neuen Präsidenten Masai Ujiri die Möglichkeit, den Superstar nach Texas zu holen.

Bei den Los Angeles Clippers wird weiterhin über einen möglichen NBA-Trade von Kawhi Leonard spekuliert – nun sollen offenbar auch die Dallas Mavericks mitmischen.

Laut Informationen von The Athletic ist Präsident Masai Ujiri an einer Zusammenarbeit mit Leonard interessiert. Beide kennen sich bereits aus einer gemeinsamen Zeit bei den Toronto Raptors.

NBA: Fädelt Ujiri den nächsten Deal ein?

Laut dem Bericht haben die Mavs und die Clippers bereits über ein mögliches Angebot gesprochen, das P.J. Washington, Klay Thompson und Draft-Picks nach Los Angeles bringen würde. Ob die Gespräche konkret werden, ist offen – klar ist demnach nur: Der Name Leonard ist in Dallas seit Ujiris Amtsantritt ein Thema.

Ujiri hatte bereits 2018 maßgeblichen Anteil an einem spektakulären Leonard-Transfer. Damals lotste er den Flügelspieler im Tausch für DeMar DeRozan, Jakob Pöltl und einen Erstrundenpick zu den Toronto Raptors.