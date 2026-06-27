75-Millionen-Deal: NBA-Star Hartenstein bleibt bei OKC Thunder

Basketball-Star Isaiah Hartenstein bleibt den Oklahoma City Thunder aus der NBA offenbar erhalten. Wie ESPN berichtet, erhält der deutsche Center beim Vorjahreschampion einen neuen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2028/29. Hartenstein kassiert demnach 75 Millionen Dollar.
Medien: Hartenstein bleibt bei OKC
Laut ESPN soll der deutsche Center einen neuen Vertrag in Oklahoma City erhalten - und ordentlich abkassieren.
Hartenstein gehört zu den Leistungsträgern
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CHRISTIAN PETERSEN
Hartensteins Gehalt soll anwachsen
Laut ESPN soll sich das Jahresgehalt zudem schrittweise erhöhen, sofern Oklahoma Hartenstein während der Vertragslaufzeit tauschen sollte. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.
Hartenstein gehört seit seinem Wechsel vor zwei Jahren zu den Leistungsträgern bei den Thunder. Damals hatte er einen Dreijahresvertrag über 87 Millionen Dollar unterschrieben. In 99 von 104 Hauptrundenspielen spielte der 28-Jährige von Beginn an, ihm gelangen im Schnitt 10,3 Punkte, 10,1 Rebounds und 3,7 Assists.
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