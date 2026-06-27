75-Millionen-Deal: NBA-Star Hartenstein bleibt bei OKC Thunder

SID 27.06.2026 • 07:12 Uhr Laut ESPN soll der deutsche Center einen neuen Vertrag in Oklahoma City erhalten - und ordentlich abkassieren.

Basketball-Star Isaiah Hartenstein bleibt den Oklahoma City Thunder aus der NBA offenbar erhalten. Wie ESPN berichtet, erhält der deutsche Center beim Vorjahreschampion einen neuen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2028/29. Hartenstein kassiert demnach 75 Millionen Dollar.

Hartensteins Gehalt soll anwachsen

Laut ESPN soll sich das Jahresgehalt zudem schrittweise erhöhen, sofern Oklahoma Hartenstein während der Vertragslaufzeit tauschen sollte. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.