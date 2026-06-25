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Deutscher profitiert von Trade-Hammer

Deutscher profitiert von Trade-Hammer

Die Charlotte Hornets traden Star LaMelo Ball zu den Minnesota Timberwolves. Ein deutscher Youngster wird von dem Wechsel profitieren.
NBA-Star LaMelo Ball
NBA-Star LaMelo Ball
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RICH STORRY
SID
Die Charlotte Hornets traden Star LaMelo Ball zu den Minnesota Timberwolves. Ein deutscher Youngster wird von dem Wechsel profitieren.

Die von den Charlotte Hornets in die NBA gedrafteten deutschen Basketballprofis Hannes Steinbach (20) und Christian Anderson (20) werden nicht mit dem bisherigen Hornet-Star LaMelo Ball zusammenspielen.

Wie NBA-Insider Shams Charania am Donnerstag meldete, wird die Franchise den 24 Jahre alten Point Guard zu den Minnesota Timberwolves transferieren. Als Gegenwert erhalten die Hornets Timberwolves-Center Naz Reid, einen Erstrundenpick, drei Zweitrundenpicks und das Tauschrecht bei drei weiteren Erstrundenpicks.

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Chancen auf Spielzeit für Anderson steigen

„Ich freue mich wirklich sehr, mit LaMelo Ball zusammenzuspielen“, sagte Steinbach noch am Mittwoch nach dem Draft: „Er ist einer der kreativsten Passgeber in der NBA, und mit einem Spieler wie ihm zusammenzuspielen, ist sehr aufregend.“

Nun wird es nicht dazu kommen. Das steigert aber vor allem die Chancen auf Spielzeit von Guard Christian Anderson auf Spielzeit.

Drei Deutsche im NBA-Draft ausgewählt

Steinbach und Anderson waren in der ersten Runde des Drafts im Barclays Center in New York jeweils von den Charlotte Hornets an Position 14 und 18 ausgewählt worden. Als dritter deutscher Spieler wurde Jack Kayil in der zweiten Runde vom frischgebackenen NBA-Champion New York Knicks an Position 39 ausgewählt. 2025 war das Trio mit der deutschen U19 Vizeweltmeister geworden.

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