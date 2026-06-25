NBA-Draft: Champion schlägt zu! Nächster Deutscher ausgewählt

SID 25.06.2026 • 04:07 Uhr Der NBA-Champion sichert sich die Rechte an Jack Kayil. Ob der Berliner in der kommenden Saison für die New Yorker spielt, ist aber ungewiss.

Nach Hannes Steinbach und Christian Anderson ist beim Draft der Basketball-Profiliga NBA auch der dritte Deutsche ausgewählt worden. Jack Kayil, der gerade mit Alba Berlin die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, ging in der zweiten Runde an den frischgebackenen NBA-Champion New York Knicks.

Dort könnte der 20-Jährige, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Steinbach und Anderson Vizeweltmeister mit den deutschen U19-Junioren wurde, auf Ariel Hukporti treffen.

NBA-Draft: Kayil an Position 39 ausgewählt

Kayil wurde an Position 39 ausgewählt. Der Pick hatte ursprünglich den Houston Rockets gehört, die das Wahlrecht jedoch zuvor an die Knicks abgegeben hatten. Ob der gebürtige Berliner allerdings schon in der kommenden Saison für die New Yorker aufläuft, ist unklar.

Er gilt als „Stash“. Dies bedeutet, dass sich die Knicks zunächst nur die Rechte an ihm gesichert haben und Kayil in der kommenden Saison womöglich noch in Europa spielt.