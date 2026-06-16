NBA-Clou: Bulls holen Tiago Splitter als neuen Headcoach

SID 16.06.2026 • 19:11 Uhr Tiago Splitter wird neuer Trainer der Chicago Bulls. Der 41 Jahre alte Brasilianer, zuletzt Interimscoach bei den Portland Trail Blazers, übernimmt beim sechsmaligen Meister.

Die Chicago Bulls aus der NBA haben einen neuen Headcoach gefunden. Der sechsmalige NBA-Champion verkündete am Dienstag, mit dem Brasilianer Tiago Splitter, der zuletzt interimsweise das Traineramt bei den Portland Trail Blazers innehatte, in die neue Saison zu gehen.

Der 41-Jährige tritt damit die Nachfolge von Billy Donovan an, der die Bulls nach sechs Spielzeiten und einem enttäuschenden zwölften Platz im Osten verlassen hatte.

„Während des gesamten Auswahlverfahrens zeichnete sich Tiago durch sein basketballerisches Verständnis, seine Fähigkeit, eine Verbindung zu den Spielern aufzubauen und sie weiterzuentwickeln, sowie durch die Art und Weise aus, wie seine Mannschaften jeden Abend kämpfen“, wird Bryson Graham, geschäftsführender Vizepräsident der Bulls, in der Mitteilung zur Verpflichtung Splitters zitiert.

NBA: Bulls loben Coach Tiago Splitter

Der Brasilianer habe „auf allen Ebenen des Sports sowohl als Spieler als auch als Trainer“ Erfolge gefeiert und passe perfekt zum jungen Kader der Franchise.

Vor seiner Anstellung in Portland war Splitter unter anderem als Assistenztrainer bei den Houston Rockets, Cheftrainer bei Paris Basketball und als Co-Trainer bei den Brooklyn Nets tätig.