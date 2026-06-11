NBA: Star jubelt: "Vor einem Leben voller Albträume bewahrt"

SPORT1 11.06.2026 • 15:12 Uhr Josh Hart fällt nach dem riesigen Knicks-Comeback in den Finals ein riesiger Stein vom Herzen. Er erinnert an eine besondere Szene.

Josh Hart atmete nach dem 107:106 der New York Knicks in Spiel vier der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs mächtig auf. Der Flügelspieler sagte, sein Teamkollege OG Anunoby habe ihn mit dem entscheidenden Wurf 1,2 Sekunden vor Ende „vor einem Leben voller Albträume“ bewahrt – weil Harts Patzer sonst zur Endlosschleife geworden wäre.

Als New York gerade das historische 29-Punkte-Comeback vollendete, hatte Hart die große Chance, die Knicks in der Crunchtime selbst in Führung zu bringen. Nach einem abgefangenen Pass von Spurs-Guard De’Aaron Fox lief er ganz allein zum Korb, zögerte aber – und setzte einen halben Dunk, halben Layup an den Ring. In der Arena war sofort dieses kurze, bittere Luftanhalten zu spüren.