"Unglaublich stolz": Nowitzki mit emotionalem Gruß

SID 24.06.2026 • 10:42 Uhr Den nächsten Meilenstein in Hannes Steinbachs Karriere verfolgte auch Dirk Nowitzki ganz genau. Nun meldet sich die Basketball-Legende zu Wort.

Der Draft von Junioren-Nationalspieler Hannes Steinbach in die beste Basketball-Liga der Welt hat auch Dirk Nowitzki zu emotionalen Worten bewegt.

„Glückwunsch, mein Freund“, richtete sich die deutsche Basketball-Legende mittels einer Videobotschaft während der Veranstaltung in Brooklyn an den 20 Jahren alten Newcomer, der kurz zuvor mit dem 14. Pick des Abends von den Charlotte Hornets ausgewählt worden war: „Ein weiterer Junge aus Würzburg in der Liga.“

Basketball: Steinbach kommt wie Nowitzki aus Würzburg

Steinbach, der wie Nowitzki aus der bayrischen Stadt kommt, kenne er immerhin „seit du geboren bist,“ sagte Nowitzki. An der Seite von Vater Burkhard hatte der NBA-Champion von 2011 vor dem Start seiner großen Karriere noch gemeinsam mit der DJK Würzburg 1998 den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga gefeiert. „Ich bin unglaublich stolz, wie du alles gemeistert hast“, sagte der ehemalige Starspieler der Dallas Mavericks weiter, „genieße diesen Moment.“

Steinbach, der zuletzt für die University of Washington spielte und als Forward oder Center eingesetzt werden kann, erhielt den Gruß während seines ESPN-Interviews, auf dem weißen Sofa im Studio war er von seiner Familie einschließlich Vater Burkhard umgeben.