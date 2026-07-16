Deutscher glänzt in NBA Summer League

SID 16.07.2026 • 08:57 Uhr Der deutsche Rookie Hannes Steinbach kann bei der NBA Summer League im Trikot der Charlotte Hornets erneut glänzen.

Rookie Hannes Steinbach hat sich schnell an den Spielstil in der NBA Summer League angepasst und einen persönlichen Rekord aufgestellt. Bei der 91:110-Niederlage mit seinen Charlotte Hornets gegen die Milwaukee Bucks kam der Basketballprofi aus Würzburg als bester Werfer des Abends auf 27 Punkte und steuerte starke 15 Rebounds bei.

Im dritten Einsatz in Las Vegas gelang dem 20-Jährigen zum zweiten Mal ein Double-Double. Ende der vergangenen Woche hatte Steinbach, Nummer 14 des diesjährigen Drafts, gegen Orlando Magic (86:74) 15 Punkte und 11 Rebounds verbucht.

„Es ist deutlich härter als am College. Es geht viel schneller zu und ist körperlich wesentlich intensiver“, sagte Steinbach zur Gangart in der Summer League: „Aber ich glaube, ich gewöhne mich ganz gut daran. Ich bin froh, dass ich es schaffe, mich anzupassen.“

Hornets-Rookie Anderson glänzt

Den Hornets hätten gegen Orlando „ein paar Jungs“ gefehlt“, so Steinbach: „Deshalb wollte ich mehr Verantwortung übernehmen, aggressiv sein und versuchen, zu punkten.“