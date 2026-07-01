NBA: Superstar-Wechsel fix!

SID 01.07.2026 • 07:03 Uhr Kawhi Leonard wechselt von den Los Angeles Clippers zu den Toronto Raptors. Damit kehrt der 35-Jährige an den Ort seines größten Erfolgs zurück.

Basketball-Superstar Kawhi Leonard wechselt von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors.

Das berichteten US-Medien in der Nacht auf Mittwoch übereinstimmend. Es ist der zweite Wechsel des 35-Jährigen zur einzigen kanadischen Franchise in der Profiliga NBA. Er war bereits 2018 zu den Raptors abgegeben worden, damals von den San Antonio Spurs.

NBA: Leonard gewann in Toronto schon einmal den Titel

Mit Toronto gewann Leonard 2019 den Titel gegen die Golden State Warriors, dabei wurde er als bester Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Danach unterschrieb er als „Free Agent“ bei den Clippers. Auch diesmal wäre er am Saisonende frei in der Wahl seines nächsten Klubs.

Für Leonard, der als verletzungsanfällig gilt, erhalten die Clippers im Gegenzug die Spieler Brandon Ingram und Gradey Dick. Dazu kommen mehrere Erst- und Zweitrunden-Picks für kommende Drafts.