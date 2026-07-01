Basketball-Superstar Kawhi Leonard wechselt von den Los Angeles Clippers zurück zu den Toronto Raptors.
NBA: Superstar-Wechsel fix!
Das berichteten US-Medien in der Nacht auf Mittwoch übereinstimmend. Es ist der zweite Wechsel des 35-Jährigen zur einzigen kanadischen Franchise in der Profiliga NBA. Er war bereits 2018 zu den Raptors abgegeben worden, damals von den San Antonio Spurs.
NBA: Leonard gewann in Toronto schon einmal den Titel
Mit Toronto gewann Leonard 2019 den Titel gegen die Golden State Warriors, dabei wurde er als bester Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Danach unterschrieb er als „Free Agent“ bei den Clippers. Auch diesmal wäre er am Saisonende frei in der Wahl seines nächsten Klubs.
Für Leonard, der als verletzungsanfällig gilt, erhalten die Clippers im Gegenzug die Spieler Brandon Ingram und Gradey Dick. Dazu kommen mehrere Erst- und Zweitrunden-Picks für kommende Drafts.
Leonards Jahresgehalt beträgt derzeit 50,3 Millionen Dollar. Sollte er bei den Raptors nach der kommenden Saison verlängern wollen, hätte er Anspruch auf einen Zweijahresvertrag mit einem Volumen von 123,7 Millionen Dollar.
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