NBA-Hammer: Moritz Wagner zu Brooklyn Nets – 19-Mio.-Deal

SID 02.07.2026 • 04:52 Uhr Moritz und Franz Wagner spielen künftig für verschiedene Teams. Der ältere Bruder folgt bei der Entscheidung für Brooklyn auch seinem Herzen.

Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat seinen Wechsel zu den Brooklyn Nets aus der NBA bestätigt.

„Meine Freundin und ich können es noch gar nicht fassen“, sagte der 29-Jährige in seinem Podcast „Kannst du so nicht sagen“: „Meine Freundin ist direkt zum NBA-Store gefahren und hat eine Mütze gekauft. Wir bleiben einfach zuhause.“

19-Millionen-Deal für Wagner perfekt

Vorher hatte ESPN berichtet, dass Wagner beim Team aus New York City einen Vertrag über zwei Jahre in Höhe von 19 Millionen US-Dollar erhalten wird. Nach der abgelaufenen Saison war sein Vertrag bei Orlando Magic ausgelaufen, wo er seit 2021 mit seinem Bruder Franz zusammengespielt hatte.

Wagner, der in der vergangenen Spielzeit nach einer langen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt war, gab zu, er sei auch „finanziell total erleichtert. Nach so einer Verletzung weißt du auch nicht, wie der Markt für dich aussieht.“

Trennung der Wagner-Brüder schmerzt

Nun gehen die Brüder getrennte Wege. Für Moritz Wagner war der Wechsel auch persönlich eine emotionale Angelegenheit, weil er mit seiner Freundin in New York zusammenlebt. „Als wir das Telefon aufgelegt und beide zugestimmt haben, haben wir beide geweint. Weil man schon so ein bisschen checkt: Das fühlt sich richtig an irgendwie“, so Wagner.

Sein Bruder habe sich derweil sehr für ihn gefreut, so der Center. „Da war ich auch ein bisschen nervös. Weil der war ja überhaupt nicht involviert. Und es war auch schneller, als wir geplant hatten. Aber die Augen sind ganz schön groß geworden. Und wenn er so große Augen hat, weiß ich, dass er sich freut“, sagte er. Wagner gab derweil auch zu, es tue „weh, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenspiele. Umso wichtiger ist die Nationalmannschaft.“