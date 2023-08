NFL / Wrestling: Unheilbar kranke Legende McMichael auf Intensivstation

Der 65 Jahre McMichael hat vor zwei Jahren bekanntgegeben, dass er an der unheilbaren und in der Regel innerhalb weniger Jahre tödlichen Nerven- und Lähmungskrankheit ALS leidet, die den 2018 verstorbenen Physiker Stephen Hawking in den Rollstuhl gezwungen und den früheren Wolfsburger Bundesliga-Profi Krzysztof Nowak 2005 mit nur 29 Jahren das Leben gekostet hatte . Öffentliche Fotos zeigen, dass McMichael sich seit längerem in einem körperlich ausgemergelten Zustand befindet.

Steve McMichael war ein Topstar bei den Chicago Bears

Zweite Karriere als Wrestler bei WWE-Rivale WCW

1996 bestritt er mit einem weiteren NFL-Weggefährten - dem im vergangenen Jahr verstorbenen Kevin Greene - ein Match gegen die Ringlegenden Ric Flair und Arn Anderson, an dessen Ende er sich überraschend gegen Greene wandte und danach Mitglied von Flairs berühmter Gruppierung "The Four Horsemen" wurde. 1997 regierte McMichael nach einem Sieg über Jeff Jarrett kurzzeitig als US Champion der Liga, besonders viele Matches bestritt er im Tag Team mit dem späteren WWE-Star Chris Benoit, der 2007 die Welt mit dem Mord an Frau Nancy und Sohn Daniel schockte.