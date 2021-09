NFL: Jakob Johnson bei New England Patriots vor Durchbruch

Dass in diesem Match auch Johnson zum Einsatz kommt, gilt als sicher. Eben auch, weil er so flexibel einsetzbar ist. Er ist sogar so vielseitig, dass er in der Saisonvorbereitung aufgrund zahlreicher Verletzungen in seinem Team fast täglich auf neuen Positionen eingesetzt wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)