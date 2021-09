NFL: Das Powerranking 2021 mit Bucs, Chiefs, Bulls & Packers

Die Blicke sind auf Quarterback Ryan Fitzpatrick gerichtet. Kann er das Football Team in die Playoffs führen? Washington war in der letzten Saison defensiv stark, wurde aber durch schwaches Passspiel gebremst. Mit Curtis Samuel, der in der Free Agency als Allrounder für die Offensive verpflichtet wurde, soll neuer Schwung in die Offense kommen. Allerdings laborierte der Wide Receiver zuletzt noch an einer Leistenverletzung. Ob es für den Saisonstart reicht, wollte Coach Ron Rivera nicht verraten.