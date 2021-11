NFL, Woche 11: Tom Brady schlägt mit Tampa Bay Buccaneers die New York Giants um Daniel Jones

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge drohte dem Quarterback-Superstar zum ersten Mal seit 2002 eine Pleiten-Serie über drei Spiele – doch der Spielmacher konnte dies abwenden. Zum Abschluss des elften NFL-Spieltages besiegte er im Monday Night Game mit den Tampa Bay Buccaneers die New York Giants. Am Ende stand im heimischen Raymond James Stadium ein 30:11 auf der Anzeigentafel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)