NFL: Tennessee Titans sind geheimer Titelfavorit - Derrick Henry vor Rückkehr

Vrabel, 46 Jahre alt, versteht also genau, was in seinen Spielern vorgeht - und ist selbst noch fast ein aktiver Profi. Im Training und vor Spielen mischt er jedenfalls immer wieder in den Übungen mit. Seit 2018 hat Vrabel bei den Titans die Zügel in der Hand und hat bei seiner ersten Station als Chefcoach in der NFL bisher überzeugt.