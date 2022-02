NFL: Tom Brady will Comeback nicht komplett ausschließen

Auf Jim Grays Frage, ob er eine Rückkehr aus dem Footballruhestand in Erwägung ziehen könnte, ließ sich der fünfmalige Super-Bowl-MVP alle Möglichkeiten offen. „Ich werde die Dinge einfach nehmen, wie sie kommen. Ich denke, so kann man es am besten ausdrücken. Aber ihr wisst ja, sag niemals nie“, erklärte er. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)