NFL: Steelers-Quarterback Dwayne Haskins bei Unfall gestorben

Haskins wurde 2019 an der 15. Position im Draft von den damaligen Washington Redskins gepickt. In der US-Hauptstadt konnte er aber nicht überzeugen und wurde Ende 2020 nach zahlreichen Fehlverhalten abseits des Feldes entlassen. Daraufhin unterschrieb er in Pittsburgh und wollte nach dem Rücktritt von Ben Roethlisberger eigentlich seinen Posten als Starter einnehmen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)