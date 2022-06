NFL: Liga drängt auf "signifikante" Sperre im Fall Deshaun Watson

Watson wird von 23 Frauen beschuldigt, sie bei Massage-Sitzungen sexuell belästigt zu haben, erst vor wenigen Wochen hatten sich zwei der Klägerinnen in einem TV-Interview mit drastischen Schilderungen an eine größere Öffentlichkeit gewandt - und die Verteidigungslinie von Watson als gefährliche Bedienung von Klischees bezeichnet, die ihren Beruf in die Nähe von Prostitution rücke. (BERICHT: NFL-Skandal erreicht neue Ekel-Stufe)