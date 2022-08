NFL-Hammer! Hamilton wird Eigentümer der Broncos

„Er ist ein wahrer Champion im Wettbewerb, der weiß, was es braucht, um ein erfolgreiches Team zu führen“, so Walton. Dazu sei der Rennfahrer „ein entschiedener Verfechter der globalen Gleichberechtigung, auch in seinem eigenen Sport. Sein widerstandsfähiger Geist und sein herausragender Standard werden eine Bereicherung für die Eigentümergruppe und die Broncos-Organisation sein.“