Trubisky, Rudolph oder Pickett - Der Kampf um den Quarterback-Posten der Steelers

So hatte er bei dem Trainingsspiel „Seven Shots“ - eine Einheit, in der die Offense sieben Versuche von der Zwei-Yard-Linie bekommt und dabei mindestens vier Touchdowns erzielen soll - eine denkbar schlechte Serie. 16 Mal in Folge blieb er mit seinen Teamkollegen ohne einen Sieg. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)