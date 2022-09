NFL-Kickoff: Sind die Rams bereit für die historische Titelverteidigung?

In beiden Fällen entschied sich General Manager Les Snead in Absprache mit McVay für eine interne Lösung. So darf sich Leonard Floyd erneut in der Miller-Rolle beweisen. Dabei ist er nun auch schmerzfrei, nachdem er laut eigener Aussage im Vorjahr lange mit Knöchelprobleme zu kämpfen hatte. Dennoch lieferte er mit 9,5 Sacks ab. Auch Hollins dürfte nun mehr Chancen bekommen, seine Qualität zu zeigen.