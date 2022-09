NFL: Neustart für EQ St. Brown! Gelingt ihm bei den Chicago Bears endlich der Durchbruch?

Und was sagt der ältere Bruder zu dieser rasanten Entwicklung? „Ich war gar nicht überrascht. Ich hatte damit gerechnet“, betont EQ. Amon-Ra habe schon von klein an einen starken Willen gehabt. „Wenn er was erreichen will, dann schafft er es auch. Das war schon immer so. Ich bin sehr stolz auf ihn.“