NFL: Bucs und Packers verlieren erneut - Chiefs gewinnen bei den 49ers

Den Start in die Saison hatte man sich bei den Green Bay Packers sicherlich anders vorgestellt. Bei den Washington Commanders setzte es in Woche sieben mit einem bitteren 21:23 eine Pleite, wodurch die Packers auf eine 3:4-Bilanz abrutschten und nun endgültig in der Krise stecken. Trotz einer zwischenzeitlichen 14:3-Führung gelang es den Packers nicht, den wichtigen Sieg einzufahren (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL).