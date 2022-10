NFL-Hammer! Kommt die Europa-Expansion?

Doch das könnte längst nicht alles sein. So denkt die Liga auch darüber nach, eine komplette Division in Europa zu platzieren. „Wir versuchen herauszufinden, ob es mehrere Standorte in Europa geben könnte, an denen eine NFL-Franchise angesiedelt werden könnte. Denn als Division wäre es einfacher“, erklärte Goodell auf Nachfrage vom Moderator. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)