NFL: Vom Super-Bowl-Kandidaten zum größten Scherbenhaufen der Liga

Öffentlich gibt es für Wilson aber Rückendeckung aus dem Team. So stellte Receiver Jerry Jeudy zuletzt bei Twitter klar, er habe „nie einen Teammate gehabt, der mich mehr motiviert hätte“ und legte unter der Woche nach dem Training nach: „Die Medien wollen etwas daraus machen, was nicht da ist. Ihr alle wisst nicht, was wirklich in der Umkleide los ist. Ich habe die Nase voll davon, Dinge über meinen Kumpel zu lesen, als wäre er kein guter Teamkollege. Unnötiges Zeug, das nicht stimmt.“