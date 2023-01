NFL-Playoffs live im TV, Stream: Tom Brady und Co. am Wild Card Weekend gefordert

Die First Round Bye, also das Freilos für die erste Playoff-Runde, haben sich in der AFC die Kansas City Chiefs gesichert. Die Mannschaft von Superstar Patrick Mahomes greift erst eine Woche später in der Divisional Round ein. Sie werden auf das am schlechtesten gesetzte, noch im Rennen befindliche Team treffen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)