NFL-Playoffs: San Francisco 49ers ringen Cowboys nieder - Patzer und Verletzung machen Unterschied

Das Team aus Kalifornien setzte sich in den NFL-Playoffs in der Nacht auf Montag mit 19:12 gegen die Dallas Cowboys durch. Zwei der besten Defenses lieferten sich dabei die erwartete Abwehrschlacht. Am Ende machten zwei Fehler von Dallas-Quarterback Dak Prescott und eine schwere Verletzung den Unterschied. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)