NFL: Sean McVay mit 36 Jahren vor einer Auszeit? Rams drohen HC zu verlieren

Ohnehin stehen die Rams unmittelbar vor einem Horror-Szenario: Der Offensive Coordinator Liam Coen steht vor einer Rückkehr als Offensiv-Koordinator an die University of Kentucky, die Rams sind im Salary Cap bereits an der oberen Grenze für die kommende Saison angelangt und einige Stars wie Linebacker Bobby Wagner oder Quarterback Matthew Stafford haben ihren Zenit wohl schon überschritten.