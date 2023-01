NFL: Tom Brady lässt Zukunft unklar und immer verzweifelter - "...dann hätte ich es verdammt noch mal schon getan“

„Wenn ich verdammt noch mal wüsste, was ich tun werde, dann hätte ich‘s verdammt noch mal schon getan“, erklärte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger in einem Podcast, der mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys in der Wildcard-Runde der Playoffs ein 14:31-Fiasko erlebte hatte. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)